Sveits vurderer radikal narkotikareform: Kokain kan bli lovlig

Tilhengerne argumenterer med at legalisering gir større kontroll over markedet og tryggere bruk hvis folk likevel bruker kokain ulovlig.

Flere storbyer i Sveits er på europatoppen når det kommer til kokainbruk.

Hovedstaden i Sveits vurderer å lansere et pilotprogram for å teste ut lovlig salg av kokain til rekreasjonsbruk i et forsøk på å gjøre landets voldsomme bruk av stoffet tryggere.

Parlamentet i Bern støtter pilotprogrammet, men lovforslaget må fortsatt overvinne motstand fra byen og krever en endring av den føderale loven for å bli en realitet.

Forslaget kommer samtidig som stadig flere land endrer sin tilnærming til den såkalte «krigen mot narkotika», med blant annet avkriminalisering og lovlig rekreasjonsbruk av marihuana.

Tilhengerne argumenterer for at legalisering gir større kontroll over markedet og tryggere bruk hvis folk uansett vil bruke stoffet ulovlig.

– Krigen mot narkotika har slått feil, og vi må se på nye ideer. Kontroll og legalisering kan gi bedre resultater enn ren undertrykkelse, sier Eva Chen, medlem av bystyret i Bern.

Billig og med høy kvalitet

Flere land som Spania, Italia og Portugal utsteder ikke lenger fengselsstraffer for narkotikabesittelse, heller ikke for kokainbesittelse.

Men forslaget i Bern vil være det første som gjør rusmiddelet lovlig for rekreasjonsbruk, et radikalt skritt i narkotikapolitikken hvis det går gjennom, skriver New York Post.

Velstående sveitsiske byer har noen av de største mengdene kokainbruk blant europeiske byer, ifølge studier av avløpsvann. Zürich, Basel og Genève er alle blant de 10 største byene i Europa når det gjelder kokainbruk.

Narkotikabruken i disse byene og i Bern har bare økt i takt med at kokainprisene har falt dramatisk de siste fem årene, ifølge gruppen «Addiction Switzerland».

– Vi har mye kokain i Sveits akkurat nå, til de billigste prisene og den høyeste kvaliteten vi noensinne har sett. Du kan få en dose kokain for rundt 10 franc i disse dager, ikke mye mer enn prisen på en øl, sier Frank Zobel, nestleder i «Addiction Switzerland».

Kan være dødelig

Ifølge Chen er pilotprogrammet fortsatt langt fra implementert, og viktige detaljer som hvem som skal selge stoffet og hvordan det skal skaffes , er fortsatt under utvikling.

– Vi er fortsatt langt unna en eventuell legalisering, men vi bør se på nye tilnærminger. Det er derfor vi etterlyser et vitenskapelig overvåket pilotforsøk, sier hun.

Flere skal likevel være skeptiske til å legalisere stoffet, som kan være svært avhengighetsskapende og til og med dødelig.

«Kokain kan være livstruende for både førstegangsbrukere og langtidsbrukere. Konsekvensene av en overdose, men også individuell intoleranse for selv de minste mengder, kan føre til døden», sier regjeringen i Bern.

Sterkt avhengighetsskapende

Eksperter på narkotikabruk utenfor den sveitiske regjeringen har også ulike oppfatninger.

– Kokain kan ikke sammenlignes med stoffer som alkohol eller cannabis på grunn av den større risikoen for komplikasjoner som hjerteskade, slag, depresjon og angst. Kokain er et av de mest avhengighetsskapende stoffene vi kjenner til, sier Boris Quednow, gruppeleder ved Universitetet i Zürichs senter for psykiatrisk forskning.

Andre mener at hvis folk allerede bruker kokain i rekordstort antall, vil en legalisering i det minste gjøre det mulig for myndighetene å sikre trygg bruk.

Parlamentet i Sveits må også endre loven som forbyr bruk av kokain før et eventuelt pilotprosjekt kan settes i gang.