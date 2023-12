Wall Street Journal: Biden vurderer økte tollsatser på kinesiske elbiler

USAs president Joe Biden under et besøk til General Motors' elbilfabrikk i Detroit. Ifølge Wall Street Journal vurderer Biden-administrasjonen å øke tollsatsene for kinesiske elbiler. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Biden-administrasjonen vurderer å øke tollsatsene på kinesiske produkter verdt rundt 300 milliarder dollar, blant dem elbiler, melder Wall Street Journal.

Målet med den mulige innstrammingen er å beskytte USAs grønne energiindustri mot billigere kinesisk eksport, sier kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal.

Avisa skriver at det lenge har vært splittelse innad i Biden-administrasjonen, og at tollsatser på rundt 300 milliarder dollar i kinesiske produkter, som stammer fra Trump-administrasjonen, har blitt stående urørt. Nå pågår samtalene både i Det hvite hus og i andre deler av statsapparatet, skriver avisa.

Kinesiske elbiler er allerede underlagt en tollsats på 25 prosent, og kinesiske bilprodusenter har slitt med å få fotfeste i det amerikanske markedet.

Avisa skriver at andre mål for mulige innstramminger er kinesisk solenergiprodukter og elbilbatterier. Biden kan bruke de økte tollsatsene i valgkampen som argument for at han fører en hard linje mot Kina, heter det videre.