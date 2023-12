Ukraina vil be ukrainske menn i utlandet om å melde seg til strid

Ukrainske soldater øver med stridsvogn. Landets militære vil be ukrainske menn i utlandet om å verve seg til striden, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA. Foto: Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

NTB

Ukraina vil be ukrainske menn som bor i utlandet, om å melde seg til militærtjeneste neste år, sier forsvarsminister Rustem Umerov.

Stridsdyktige menn mellom 25 og 60 som bor i utlandet, vil bli bedt om å møte opp på et av forsvarets rekrutteringssentre, siteres Umerov på av det tyske nyhetsbyrået DPA.

Umerov sier at han kommer med «en invitasjon», men han gjør det klart at det vil være sanksjoner for folk som ikke melder seg til tjeneste.

– Vi diskuterer fortsatt hva som skal skje om de ikke kommer frivillig, sier Umerov.

Det ukrainske forsvaret ønsker å mobilisere ytterligere 450.000-500.000 soldater til krigen mot Russland, men de økonomiske og politiske rammene for dette er ikke satt. President Volodymyr Zelenskyj har omtalt mobiliseringen som en ømfintlig sak, og antydet at han er tvilende.

Umerov sier at det i framtida må være klart for dem som blir innkalt, hvor de skal få opptrening, hvor og når de skal være i tjeneste og hvor lenge. Trass i et forbud mot å forlate Ukraina, dro mange ukrainske menn ut av landet før de kunne bli innkalt til militærtjeneste.