Amnesty krever svar om palestinske krigsfanger

Amnesty International krever svar på hvor det har blitt av flere hundre palestinere som er tatt som krigsfanger av israelske styrker i Gaza.

– Det israelske militæret må straks opplyse om skjebnen til alle dem de har tatt som fange siden 7. oktober, sier Heba Morayef. Hun leder Amnestys virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika.

Israelske styrker har ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter tatt hundrevis, kanskje tusenvis av palestinske krigsfanger i Gaza.

Mange av fangene sitter nå i militære fengsler i det sørlige Israel, mens skjebnen til andre er ukjent.

Amnesty er dypt bekymret over «umenneskelig behandling og tvungne forsvinninger» og viser til at det har kommet rapporter om mishandling og dødsfall.

– Israel må oppgi den spesifikke årsaken til at de er tatt til fange og gjøre alt for at familiene deres blir informert, sier Morayef.

Fangede palestinere sitter på en gate i Beit Lahia, nord på Gazastripen, mens israelske soldater står vakt, midt i den pågående bakkeoperasjonen til den israelske hæren mot den palestinske islamistgruppen Hamas.

Undersøker dødsfall

Den israelske hæren opplyste tirsdag at de undersøker meldinger om dødsfall blant palestinere som er tatt til fange i Gaza, men det er ikke kjent hvor mange det skal være snakk om eller under hvilke omstendigheter fangene har mistet livet.

Ifølge den israelske avisa Haaretz har flere palestinere som er tatt til fange i Gaza mistet livet på militærbasen Sde Teiman nær byen Beer Sheva.

Fangene på denne basen har bind for øynene og håndjern store deler av døgnet, og lyset står ifølge avisen på inne i fengselet hele natten.

Sivile i undertøyet

Flere nyhetsbyråer publiserte tidligere i måneden bilder og videoer av palestinske krigsfanger i undertøyet, knelende foran israelske soldater i Gaza.

Ifølge israelske talspersoner var det snakk om Hamas-krigere som hadde overgitt seg, men dette ble avvist av andre.

Fangede palestinere sitter på en gate i Beit Lahia, nord på Gazastripen, mens israelske soldater står vakt, midt i den pågående bakkeoperasjonen til den israelske hæren mot den palestinske islamistgruppen Hamas.

Blant fangene som kunne sees på bildet var korrespondenten til The New Arab, Diaa al-Kahlout, som ifølge arbeidsgiveren ble tatt til fange sammen med andre sivile i Beit Lahiya.

Andre palestinere gjenkjente slektninger på bildene og nektet for at disse hadde bånd til militante grupper. Blant dem var en palestinsk amerikaner i Virginia i USA, Hani Almadhoun, som beskrev personene på bildet som «uskyldige sivile».