Sikkerhetsrådet utsatte nok en gang Gaza-avstemning

De israelske angrepene mot Gazastripen fortsetter. Onsdag ble minst tolv mennesker drept i et angrep mot Rafah på grensa til Egypt, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Israel og Hamas forhandler om våpenhvile og fangeutveksling, men fra FNs sikkerhetsrådet er det foreløpig taust.

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh ankom onsdag Kairo i spissen for en delegasjon med høytstående Hamas-ledere.

Der ventet samtaler med landets mektige etterretningssjef Abbas Kamel, som lenge har spilt en nøkkelrolle i kontakten mellom Israel og Hamas.

Det er ikke kjent hva som kom ut av samtalene, men ifølge Hamas-kilder står bevegelsen fast på sitt krav om full stans i de israelske angrepene før de er villige til å frigi gisler.

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh er i Egypt for å diskutere våpenhvile og fangeutveksling med Israel. Sist han besøkte Kairo resulterte det i en ukelang våpenhvile. Les mer Lukk

Minst 20.000 drepte

Haniyeh besøkte også Kairo i begynnelsen av november, og samtalene den gang resulterte i en ukelang våpenhvile og fangeutveksling med Israel.

Myndigheten i Gaza opplyste onsdag kveld at tallet på drepte i de israelske angrepene nå har passert 20.000. Blant dem er rundt 8000 barn og 6200 kvinner.

Flere tusen er savnet i ruinene av bombede bygninger, og det antas derfor at det reelle tallet kan være langt høyere.

Soldater suspendert: – Vil ha sex på stranden i Gaza

Netanyahu utelukker

Israels statsminister Benjamin Netanyahu understreket onsdag kveld at det er helt uaktuelt for Israel å gå med på en varig våpenhvile før Hamas er «eliminert», og at det kun kan bli snakk om en midlertidig humanitær våpenhvile.

– Vi fortsetter krigen til siste slutt. Den fortsetter helt til Hamas er eliminert, helt til vi seirer, sa han i en video onsdag kveld.

En kilde som står Hamas nær bekrefter at det i Kairo forhandles om fangeutveksling og oppheving av den israelske blokaden av Gazastripen, men det siste er ikke kommentert fra israelsk side.

Islamsk hellig krig, som holder noen av de israelske gislene, opplyser at også deres ledere om få dager vil besøke Egypt for å diskutere en mulig slutt på krigen.

Tautrekking i Sikkerhetsrådet

Samtidig med samtalene i Kairo, fortsatte onsdag tautrekkingen om en Gaza-resolusjon i FNs sikkerhetsråd.

Avstemningen om resolusjonsutkastet, som er ført i pennen av De forente arabiske emirater, ble nok en gang utsatt og vil ifølge rådets fungerende president tidligst finne sted torsdag.

– Sikkerhetsrådet er enige om å fortsette forhandlingene i dag for å gi diplomatiet ekstra tid. Presidentskapet endrer avstemningen til i morgen tidlig, sa Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FNs sikkerhetsråd diskuterte onsdag fortsatt et utkast til resolusjon som krever øyeblikkelig våpenhvile i Gaza. Les mer Lukk

Utvannet tekst

Teksten krevde opprinnelig «varig opphør av fiendtlighet» i Gaza, men i det siste utkastet kreves det «suspensjon» av kamphandlingene, det vil si kun en midlertidig stans. Selv ikke dette har imidlertid USA villet gå med på.

Håpet er å komme fram til en resolusjonstekst som USA ikke legger ned veto mot, men i stedet enten avstår fra å stemme over eller stemmer for.

Sist dette skjedde var i desember 2016 da FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som slår fast at de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder er ulovlige og i strid med folkeretten. Den gang avsto USA fra å stemme.