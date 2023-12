Alter i katolsk kirke må velsignes på nytt etter sexhandling

NTB

En katolsk kirke i Bayern er blitt besudlet og vanhelliget av en sexhandling på alteret og må velsignes på nytt, melder erkebiskopen i München og Freising.

En mann og en kvinne ble tatt i akten, og nå er det tid for konsekvenser, melder DPA. Kvinnen må betale en bot, mens mannen ennå ikke har fått sin straff.

Han står imidlertid overfor alvorligere anklager, blant annet for overfall og truende oppførsel. Mest alvorlig er kanskje at han er anklaget for krenkende oppførsel på et sted som er «dedikert til å dyrke et religiøst fellesskap», som det står i anklagen.

Erkebiskopen i München og Freising sier at alteret må velsignes på nytt med røkelse og vievann etter en slik vanhelligelse. Dette av hensyn til de troendes følelser, heter det fra erkebiskopens kontor.