Klage på svensk pepperkakedeig: Smaker spy

Fuktighet og en påfølgende kjemisk prosess i margarinen er trolig grunnen til at et parti av Nyåkers pepperkakedeig smaker spy og oppvaskmiddel. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Noe gikk galt da tradisjonsrike Nyåkers laget pepperkakedeig i september. Spy og oppvaskmiddel er noen av karakteristikkene, ifølge kundene.

De mindre trivelige smaksopplevelsene blir delt i en bakegruppe på Facebook, melder Sveriges Radio P4.

Ifølge Nyåkers skyldes den dårlige smaken en kjemisk prosess som har oppstått etter at kokosfettet i margarinen har blitt utsatt for fukt. Det skal være ufarlig for dem som har fått i seg deigen.

Selskapet beklager og kommer til å gi erstatning til de kundene som har meldt seg.