Ekspert: – Vulkanutbruddet kan være over før helgen

Vulkanutbruddet på Island pågår fortsatt, men kan være over til helgen, sier ekspert. Bare en tredel av den fire kilometer lange sprekken er aktiv, melder Rúv.

– Jeg tror det er mye som tyder på at dette blir et kort utbrudd som kan stoppe i løpet av de nærmeste dagene. Kanskje allerede før helgen, sier vulkanolog Thorvaldur Thordarson til kringkasteren Rúv.

Natt til tirsdag begynte utbruddet å avta, og den utviklingen fortsatte gjennom dagen. Onsdag morgen var bare en tredel av sprekken aktiv, ifølge Rúv. Antall aktive kratre er gått ned fra fem til tre, opplyser den islandske værvarslingen.

Kraftig snøvær gjør det vanskeligere å vurdere aktiviteten i utbruddet.

Thordarson tror det er liten fare for at det oppstår flere åpninger etter at aktiviteten avtar. Han tror også det er liten fare for et utbrudd i eller ved fiskelandsbyen Grindavik.

Utbruddet nord for byen startet mandag kveld, etter en rekke kraftige jordskjelv.

En fire kilometer lang sprekk åpnet seg i bakken, og enkelte steder sprutet lavaen opptil 100 meter opp i luften. Utbruddet beskrives som mange ganger kraftigere enn tidlige utbrudd på halvøya Reykjanes de siste årene.

Thordarson sier det ikke er usannsynlig at det kan komme flere utbrudd vest på halvøya i årene som kommer.

– Jeg tror ikke det er over, dessverre. Det er like stor sjanse for at vi vil ha en gjentakelse av disse hendelsene.

