India vil undersøke bevis om attentatplaner mot sikh-leder

Indias statsminister vil gjerne undersøke bevisene om at en indisk embetsmann var involvert i planer om å ta livet av en sikh-leder i USA. Foto: Manish Swarup / AP / NTB

NTB

Indias statsminister ønsker å undersøke bevisene om at en indisk embetsmann var innblandet i planer om å ta livet av en sikh-leder i eksil i USA.

– Hvis noen gir oss informasjon, kommer vi definitivt til å se på det, sier statsminister Narendra Modi.

En indisk statsborger er tiltalt i USA for planer om å likvidere en indisk separatistleder. Påtalemyndigheten mener at også en indisk embetsmann var innblandet i planene.

– Hvis en av våre borgere har gjort noe bra eller dårlig, står vi klare for å se på det. Vi er forpliktet til rettssikkerhet, sier Modi.

Ifølge USA var målet for attentatplanene Gurpatwant Singh Pannun. Han er kjemper for opprettelsen av Khalistan, en uavhengig stat for sikher.

Sikh-lederen lever i eksil og har statsborgerskap i både USA og Canada. Diplomatisk er saken svært ømfintlig.

En canadisk sikh ble drept i Vancouver i juni. Dette drapet forårsaket en diplomatisk krise mellom Canada og India i september, da statsminister Justin Trudeau koblet indiske myndigheter til hendelsen.