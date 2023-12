Marine Traffic har rettet feil om norskeid skip i Rødehavet

NTB

Det norskeide skipet som ble angrepet i Rødehavet mandag, hadde feilinformasjon om seg på nettstedet Marine Traffic. Nå er opplysningen om Israel-link endret.

– Når det gjelder Swan Atlantic, har vi jobbet med våre datapartnere og har gjort de nødvendige rettelsene, skriver direktør for sporing av skip, Jean‑Charles Gordon, i Kpler til NTB.

Kpler er selskapet som driver Marine Traffic, som er et verktøy som viser skipstrafikk i sanntid.

Swan Atlantic ble truffet i et angrep i Rødehavet mandag morgen. Houthi-opprørerne tok på seg skylden for angrepet og sa at skipet var tilknyttet Israel.

Dette er helt feil, ifølge rederiet Inventor Chemical Tankers.

– Vi merker at Marine Traffic har feilaktig hevdet at skipet opereres av et «israel-tilknyttet selskap» på nettsidene. Dette antas å være grunnen for at det ble angrepet, skrev rederiet i en uttalelse mandag.

Gordon sier at de ser alvorlig på saken. Informasjonen ble endret tirsdag.

– Vi forstår viktigheten av nøyaktig og troverdig informasjon, skriver han til NTB.