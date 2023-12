SAS-regning for rådgivere nærmer seg milliarden

NTB

Mens SAS-aksjonærene trolig står tomhendt tilbake, tjener selskapets advokater og rådgivere godt på omstruktureringen. Regningen nærmer seg en milliard kroner.

Ifølge dokumentene som er levert inn til retten i New York, har flyselskapets juridiske og økonomiske rådgivere hittil fakturert for over 900 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Og det er før sluttforhandlingene i saken har begynt. En avsluttende høring er ventet rundt 8. mars neste år, og SAS tror prosessen avsluttes tidlig på sommeren.

Om rådene SAS får er gode, gjenstår å se, men flere av dem er åpenbart dyre. De aller dyreste står selskapets advokatfirma i New York for. Partnerne i Weil, Gotshal amp; Manges har fakturert for mellom 1375 og 2095 dollar i timen. Med dagens kurs tilsvarer det mellom 14.340 og 21.850 kroner per time.

I tillegg til dette må SAS ut med milliarder i renteutgifter, første og fremst til amerikanske Apollo Global Management, som ga et brolån fram til i høst.

DN skrev i november at rentekostnadene siden juli i fjor har vært på til sammen 2,3 milliarder kroner mer enn nivået før konkursåpningen i fjor.