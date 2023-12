Zelenskyj sier Ukraina vil produsere en million droner neste år

NTB

Neste år vil Ukraina produsere en million droner, sier landets president Volodymyr Zelenskyj. Dronene har blitt svært viktige i krigen mot Russland.

– Vi vil produsere en million droner neste år. Våre soldater vil få ukrainskproduserte droner i sine brigader, sa Zelenskyj tirsdag.

Både Russland og Ukraina bruker droner aktivt til å både kartlegge hverandres posisjoner på slagmarken, slippe eksplosiver og til å styrte inn i mål.

Dronekrigen har utløst et våpenkappløp mellom de to landene, og Ukraina planlegger å ta i bruk kunstig intelligens for å bli bedre på å peke ut russiske mål og forsvare mot angrep.

Ukrainske tjenestepersoner opplyser til AFP at militæret trenger mellom 100.000 og 120.000 droner i måneden.