Samtaler om kjempedemning i Etiopia har kollapset

NTB

De siste samtalene om GERD, det gigantiske demningsprosjektet i Etiopia, har falt sammen, ifølge Egypt.

Kairo sier videre at de vil følge fyllingen og driften av demningen tett.

– Egypt reserverer seg retten til å, i tråd med internasjonale avtaler, forsvare sitt vann og sin nasjonale sikkerhet i tilfelle problemer, heter det i en uttalelse fra Egypts departement for vannressurser og vanning.

Langvarig strid

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Etiopias statsminister Abiy Ahmed sa i juli at de ville forsøke å komme fram til en avtale om den omstridte demningen i Den blå Nilen i løpet av de neste fire månedene. Flere år med sporadiske samtaler har ikke båret frukter.

Egypt og Sudan hevder at den store demningen Etiopia har bygget, utgjør en eksistensiell trussel for jordbruket og drikkevannsforsyningen i de to landene.

Byggingen har forårsaket uenighet siden den startet i 2011.

Den blå Nilen har sin kilde i Tanasjøen i Etiopia og møter Den hvite Nilen i Sudan. Derfra fortsetter Nilen gjennom Egypt og ut i Middelhavet.

Etiopia melder om framskritt

Etiopia argumenterer med at de har rett til å gjennomføre et prosjekt de mener vil bære store økonomiske frukter, og i september sa de at de var i mål med å fylle et reservoar for et enormt vannkraftverk ved demningen.

– Møtet var mislykket på grunn av Etiopias vedvarende motvillighet … til å akseptere noen av de tekniske eller juridiske kompromissløsningene som ville sikret interessene til alle tre landene, heter det i en den egyptiske uttalelsen.

Det har ikke kommet noen kommentar fra etiopisk hold.