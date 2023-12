Ukraina endrer taktikk etter mangel på ammunisjon

Bombekastere er et av våpensystemene som ukrainske styrker er avhengige av i Avdijivka.

Ukrainske soldater ved frontlinjene har ikke nok artillerigranater som en følge av manglende internasjonal støtte, sier høytstående general.

I USA holdes en økonomisk støttepakke på 60 milliarder dollar igjen av republikanerne. I Europa stoppes EUs støttepakke av Ungarns president Viktor Orban. Pakken er på 50 milliarder euro.

Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi sier det er en betydelig mangel på artilleriammunisjon, og at reduksjonen i utenlandsk militær støtte har innvirkning på slagmarken, skriver Reuters.

– Mengdene vi har i dag er ikke tilstrekkelige for oss, gitt våre behov. Derfor omfordeler vi det. Vi endrer planene for oppgavene vi hadde satt for oss selv og gjør dem mindre, sier han, uten å gi utdypende detaljer.

Krever mye ammunisjon

Uttalelsene kan sees på som et tegn på hvor avhengige Ukraina er av internasjonal støtte i kampen mot de russiske styrkene. Frontlinjen strekker seg over nesten 1000 kilometer og konflikten går straks inn i sin 23 måned.

Konflikten regnes som den største i Europa siden andre verdenskrig og ukrainske styrker skal ha drept eller såret 315.000 russiske soldater siden krigens start.

Siden sommeren har også Ukraina drevet et offensivt motangrep med mål om å gjenerobre områder okkupert av Russland.

Det enorme området og den offensive taktikken krever vanvittige mengder med ammunisjon.

– I noen områder har vi gått over til forsvar, mens vi fortsetter våre offensive handlinger i andre områder – gjennom manøvrer, ildkraft og framrykking. Vi forbereder også våre reserver for videre omfattende handlinger, sier Tarnavskyi.

En ukrainsk soldat gjør klar en Caesar selvgående haubitser nær Avdijivka.

Ledet suksessen

Brigadegeneralen ledet sine styrker til den siste betydelige suksessen til Ukraina. Han tvang russiske styrker ut av den sørlige byen Kherson og den vestlige delen av elven Dnipro i november 2022.

I tillegg spilte han også en fremtredende rolle i et større fremstøt i den sørøstlige regionen Zaporizjzjia tidligere i år. Omfattende russiske skyttergraver og minefelt gjorde at fremgangen var liten.

Nå er russerne på offensiven og har i det siste gjort flere fremstøt rundt byen Avdijivka. Dette er også byen Tarnavskyi har ansvaret for å forsvare.

Han beskriver et russisk militær med samme mål, men endrede handlinger og taktikk. Ifølge generalen kommer angrepene konstant og det gjør at situasjonen i Avdijivka endrer seg fra dag til dag. Han innrømmer at russerne har hatt «delvis» suksess i byen.

Lite hvile

Kampene har ikke ført til betydelige territorielle gevinster i år, og begge sider opplever utmattende konfrontasjoner. Brigadegeneral Tarnavskyi uttrykker bekymring for mangelen på hvile blant soldatene ved frontlinjene, og understreket behovet for reserveenheter.

Utfordringene som følge av vinterforholdene har vært store. Til tross for dette har de militære erfaring med å håndtere logistikk, evakuering og bevegelse under slike forhold, ifølge Tarnavskyi.

Han mener Ukraina trenger midler til å forsvare seg mot økende angrep fra russiske angrepsdroner.

– Med tilstedeværelsen av F-16 vil det være helt annerledes. Etter min mening, som infanterioffiser, er F-16 som en Mercedes sammenlignet med en Zaporozjets (en gammel sovjetisk bil, journ.anm). Alle håper!