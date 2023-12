Opprør i Macrons parti mot ny innvandringslov som støttes av Le Pen

NTB

Et kompromiss om en ny innvandringslov som president Emmanuel Macron har fått innført med hjelp fra høyresiden, utløser opprør i hans egen partigruppe.

Etter at Macrons forslag til ny innvandringslov ble stemt ned i nasjonalforsamlingen 11. desember, har Macron utarbeidet et kompromiss med høyrepartiet Republikanerne. Tirsdag ble det klart at ytre høyre-partiet til Marine Le Pen stiller seg bak forslaget, og senere samme kveld ble det stemt gjennom.

En rekke parlamentarikere på venstresiden av Macrons parti varslet at de ville stemme mot det nye utkastet, i tillegg til representantene for partiene på venstresiden.

Den opprinnelige loven var en blanding av strenge tiltak for å deportere papirløse innvandrere og tiltak for å bedre integreringen. For Macron var den viktig for å få kontroll på innvandringen og frata ytre høyre innvandringskortet.

Men en rekke endringer har gjort loven langt strengere, og venstresiden og mange av regjeringspartiets egne medlemmer anklager Macron for å ha gitt etter for ytre høyres krav om innstramming. I franske medier ble det spekulert på at statsråder kunne true med å gå av i protest.

– Vi kan nå glede oss over ideologisk framgang, en ideologisk seier selv for Nasjonal samling (RN) siden dette nå fastslås i loven, sier Marine Le Pen, som stemte imot det første utkastet for en uke siden.