Zelenskyj vil ikke inn i Nato uten de okkuperte områdene

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser ideen om å bli medlem av Nato uten de russisk-okkuperte områdene Krim og deler av Donbas.

Zelenskyj sa tirsdag til journalister at en delt tilslutning til Nato ikke er aktuelt.

– Vi har heller ikke fått noe forslag om en slik løsning fra noen av våre partnere, og jeg kan ikke forestille meg hvordan et slikt forslag ville se ut, sa han.

Den sikreste sikkerhetsgarantien Ukraina kunne få, ville være å bli medlem av den vestlige forsvarsalliansen som et helt land, sa han.

Tidlgere generalsekretær i Nato Anders Fogh Rasmussen har foreslått at Ukraina kunne bli medlem selv uten at landet har kontroll over hele sitt territorium, og at det ville avskrekke Russland fra å angripe ukrainsk territorium. Til gjengjeld kunne Ukraina da konsentrere seg om å forsvare resten av landet, ifølge Rasmussen.