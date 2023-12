Vulkanutbruddet på Island avtar i styrke

NTB

Etter flere uker med jordskjelv sørvest på Island ble nattehimmelen lyst opp av lava. Men fiskelandsbyen Grindavik ser ut til å slippe unna lavaen.

Utbruddet startet ved 22.20-tiden mandag kveld. Da sa lederen for Islands meteorologiske institutt, Kristin Jonsdottir, at det var fare for at lavaen fra vulkanen Hagafell kunne nå Grindavik på Reykjanes-halvøya.

Men tirsdag ettermiddag meldte Islands meteorologiske institutt at utbruddet avtok i styrke, og statsminister Katrin Jakobsdottir sa til kringkasteren RUV at det foreløpig ikke er fare for infrastruktur i området, blant annet et kraftverk.

Det er ikke ventet at utbruddet fem mil sørvest for Reykjavik fører til at aske slippes ut. Utenriksminister Bjarni Benediktsson sier det ikke er problemer for flytrafikken, og at alle internasjonale flykorridorer er åpne.

Fire kilometer lang

Geofysiker Björn Oddson sier etter en befaring med helikopter at lavaen fra utbruddet ikke flyter i retning Grindavik

– Det vi så, var en fire kilometer lang sprekk som sammenfaller med den gamle krater-rekken, sier Oddson.

Lavaen strømmer mot nord og nordøst, påpeker Professor emeritus Haflidi Haflidason ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Hvis den aktive sprekken ikke utvider seg mot sør, og aktiviteten holder seg sentralt i den aktive sprekken som ble dannet i går kveld, er dette det mest gunstig stedet når utbruddet kom likevel. Dette vil så dabbe av, men det er for tidlig å si om det blir noen dager eller et par uker, sier Haflidason til NTB.

Utbruddet skjedde i en fire kilometer lang sprekk nordøst for fiskelandsbyen Grindavik. Foto: Islands kystvakt / AP / NTB Eksperter var natt til tirsdag på befaring med et helikopter fra kystvakten. Foto: Islands kystvakt / AP / NTB Veien er sperret inn til Grindavik og vulkanutbruddet. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB Jordskjelv forårsaket et kraftig vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya på Island mandag kveld. Det er uklart hva konsekvensene blir. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB Grindavik er evakuert og avsperret etter vulkanutbruddet. Kun eksperter og nødetater kan bevege seg inn i området. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB Vulkanutbruddet lyste opp nattehimmelen over Reykjanes. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB Folk ser på mens nattehimmelen blir malt ildrød av vulkanutbruddet på Reykjanes-halvøya på Island. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB

Evakuert landsby

I frykt for et stort utbrudd på Reykjanes evakuerte myndighetene i november de nesten 4000 innbyggerne i Grindavik og stengte den nærliggende turistattraksjonen Den blå lagune. Bakteppet var magmabevegelser under jordskorpen som utløste hundrevis av jordskjelv.

Grindavik-innbyggerne fikk mot slutten av november lov til å være hjemme på dagtid så lenge situasjonen ikke forverret seg. Men før utbruddet mandag kveld ble folk bedt om å evakuere umiddelbart, skriver Morgunbladid.

Utbruddet skjedde bare få kilometer nordøst for Grindavik etter flere jordskjelv i området, det kraftigste med en styrke på 4,2. I begynnelsen veltet 100 til 200 kubikkmeter lava opp per sekund, mye mer enn ved tidligere utbrudd i området.

Vulkanolog Ármann Höskuldsson tror sprekken snart trekker seg tilbake og inn i kratrene. Utbruddet kan komme til å vare i ti dager.

Varer minst en uke

– 7–10 dager virker ganske troverdig med tanke på at denne boblen holder på å tømme seg, sier Haflidason. Han viser imidlertid til at man ikke forstår seg på hele spaltesystemet, og at andre forskere er mer forsiktige i sine anslag.

Island har rundt 130 vulkanske fjell og 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa. 18 av vulkanene har hatt utbrudd siden bosettingen på Island begynte på 800-tallet.

I april 2010 førte et utbrudd i vulkanen under Eyjafjallajökull til at flytrafikken over det meste av Europa ble lammet i flere uker som følge av aske.

Noen gjentakelse av dette skjer ikke denne gang. Haflidason viser til at det ikke er aske i spaltesystemet der det pågående utbruddet er.

Svovelholdig gass

Derimot medfører utslippet svovelholdige gasser. Haflidason viser til en vurdering fra vulkanologen Thorvaldur Thordarson om at det dreier seg om 60–80 tonn i døgnet.

Svovelholdig gass vil følge luftstrømmen mot Norge, og det var ventet at gasskyen treffer Vestlandet natt til onsdag. Men det er ingen fare for folk, bedyrer han.

– Det er mulig man vil kunne kjenne en svak lukt av svovel, men det blir så uttynnet at det ikke blir plagsomt for dem som er følsomme for lukt eller har irritabel lungefunksjon, sier Haflidason.

– Men de som er i nærheten av utbruddet på Island, vil kunne merke det som svie i lungene. Det kan bli ubehagelig for hele Reykjavik-området hvis vindretningen endrer seg, sier Haflidason til NTB.

Kraftigste på lenge

Haflidason sier at utbruddet er det kraftigste som er registrert siden utbruddene startet på Reykjanes-halvøya i mars 2021.

– Denne sprekken har produsert to ganger så mye de første sju–åtte timene som hele utbruddet i Litla Hrút, det vil si det som var sist sommer, sier han.

Magmaboblen antas å ligge på et dyp på tre–fem kilometer. Det er denne boblen som «sprakk» 10. november da magma strømmet inn i sprekken ved Grindavik, sier Haflidason.

– Etter denne episoden har magmaboblen blitt fylt opp igjen, og det som skjedde i går kveld, var samme prosess. Boblen «sprakk», og magmaen strømmet ut i sprekken ved Grindavik, denne gangen helt opp til overflaten, avslutter Haflidason.