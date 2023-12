Israels president antyder ny våpenhvile

NTB

President Isaac Herzog sier Israel er klar for en ny våpenhvile på den krigsherjede Gazastripen for å få løslatt flere gisler og slippe inn mer nødhjelp.

– Israel er klar for en ny humanitær pause og ytterligere humanitær hjelp for å legge til rette for løslatelse av gisler, sa Herzog til en samling for ambassadører.

– Ansvaret ligger fullt og helt hos Hamas-leder Yahya Sinwar og andre i Hamas' lederskap, sa president, som i hovedsak har en seremoniell stilling.