Døde hoper seg opp i Sør-Gaza mens FN jobber på spreng for våpenhvile

Palestinske kvinner med likene av sine barn og barnebarn ved en såret mann på et sykehus i Rafah tirsdag.

Det jobbes på spreng for å få til en enighet i FNs sikkerhetsråd om å kreve våpenhvile. Samtidig fortsetter Israel angrepene på Gazastripen.

Angrepene det siste døgnet har vært rettet både mot sykehus flere steder i Gaza og mot Rafah, helt sør på Gazastripen, der titusener av fordrevne har flyktet til i håp om å finne et snev av sikkerhet.

Minst 25 palestinere ble drept i angrep som rammet en bygning der fordrevne hadde søkt ly i Rafah natt til tirsdag, forteller APs journalist på stedet som har sett likene ankomme to lokale sykehus.

Blant de drepte var en gutt på to år og hans nyfødte søster.

Et annet angrep i Rafah drepte minst tre mennesker.

Tirsdag opplyser også Hamas at de har sendt av gårde nye raketter mot Tel Aviv.

– Ingen trygge soner

Mer enn 1,9 millioner mennesker er internt fordrevne, og svært mange av dem har tatt seg til Rafah etter å ha fått ordre om å evakuere for sin egen sikkerhets skyld. Israels evakueringsordre er møtt med kraftig kritikk, og de sivile får stadig beskjed om å flytte seg til nye områder.

FN har gjentatte ganger sagt at det ikke er noen trygge soner på Gazastripen, stikk i strid med det Israel sier om at de varsler sivile om hvor det er trygt.

Rafah har vært utsatt for gjentatte bombeangrep de siste dagene. Israel sier de angriper militære mål, men likene som kommer inn til sykehusene, avslører at mange sivile blir drept.

Israels hær sier tirsdag at de har drept en høytstående økonomisk støttespiller til Hamas i luftangrep i Rafah. De gir ikke detaljer om angrepet eller hvor mange andre som ble drept og såret.

Raidet nytt sykehus

Kampene fortsetter også nord på Gazastripen, der Hamas gjør motstand mot de israelske bakkestyrkene.

Israel får krass kritikk for sine angrep mot sykehus. Al-Ahli-sykehuset i Gaza by ble raidet i løpet av natten. Ifølge kirken som driver sykehuset, ble muren foran hovedinngangen ødelagt. Flesteparten av de ansatte ble anholdt, opplyser de.

Ifølge pastoren Don Binder i St. George's-katedralen lot Israel bare to leger, fire sykepleiere og to vaktmestere fortsette arbeidet med å pleie over 100 alvorlig sårede pasienter. Det er ikke rennende vann eller elektrisitet der.

– Det har vært en stor lindring for mange av de sårede i Gaza by at vi har klart å holde sykehuset åpent så lenge. Det tok slutt i dag, skriver Binder på Facebook.

Han sier at en israelsk stridsvogn har stilt seg opp foran sykehusinngangen, og at den blokkerer veien for alle som vil inn eller ut av sykehuset.

Israel har tidligere raidet flere sykehus rundt om i Gaza og anklaget Hamas for å bruke sykehusene til militære formål. Det er blitt avvist av sykehusinnsatte.

WHO: 200 leger drept

Minst 200 leger er drept i krigen i Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), som sier det er dramatisk færre helsearbeidere igjen.

– Det har vært en massiv reduksjon i antall helsearbeidere på Gazastripen. Minst 200 leger er drept så langt i konflikten, sier en talsperson for WHO.

Kun et fåtall av sykehusene på Gazastripen er fortsatt delvis i drift. Den palestinske enklaven har vært offer for voldsomme israelske luftangrep siden 7. oktober, og daglig stiger antallet drepte og sårede mennesker.

Israels hær sier tirsdag at de har funnet eksplosiver inne på en klinikk i Shijaiyah og flere våpen der. De sier ikke noe om klinikken var i bruk, men i bilder de har offentliggjort ser det ut til at klinikken var forlatt.

Samtidig som kampene fortsetter å rase, arbeider diplomater på spreng for å få til en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som USA kan godta. Avstemningen ble utsatt til tirsdag i håp om å finne en slik løsning.

Det er også meldt om forhandlinger på andre nivåer, blant annet at CIA-sjef Wiliam Burns har møtt lederen for etterretningstjenesten Mossad og Qatars statsminister for å forsøke å få til en ny våpenhvile.

Press på hjemmebane

Israels myndigheter er under sterkt press på hjemmebane for å få til en avtale som kan sørge for at flere gisler løslates.

En video som er blitt offentliggjort av et av gislene, 79 år gamle Chaim Peri, som bønnfaller Israel om å finne en løsning, har fått stor oppmerksomhet.

Datteren hans, Noam, sier ifølge Times of Israel at det var sterkt å se faren i live igjen, 73 dager etter at han ble bortført og brakt til Gazastripen. Hun frykter at han ikke slipper ut i live.

– Vi er veldig redde. Dette endrer ikke det vi har sagt lenge. Han klarer seg ikke lenge der. De har ikke tid. Hver dag i fangenskap setter livene deres i fare.

Det er anslått at 129 gisler fortsatt holdes på Gazastripen.

Palestinske helsemyndigheter opplyste mandag at mer enn 19.400 mennesker er drept siden krigen startet etter Hamas-angrepet på Israel der rundt 1200 døde.

Israel opplyser at 131 soldater er blitt drept på Gazastripen i bakkeoperasjonen. De sier tusener av militante palestinere er drept, men har ikke lagt fram beviser på det. Israel anklager Hamas for å bruke sivile som menneskelige skjold og gir Hamas skylden for de sivile tapene.