WHO: Sykehus Israel stormet, er ute av drift

Israelske soldater i en stridsvogn nær grensa til Gazastripen. Et sykehus nord på Gazastripen som forrige uke ble stormet av israelske soldater, er ute av drift, ifølge Verdens helseorganisasjon. Foto: Leo Correa / AP / NTB

NTB

Etter at Kamal Adwan-sykehuset nord på Gazastripen ble stormet av israelske styrker forrige uke, er driften ved sykehuset stanset og pasienter evakuert, ifølge WHO.

Ifølge palestinske myndigheter brukte israelske styrker en bulldoser til å ta seg inn i sykehuset, og fordrevne mennesker som søkte tilflukt der, ble drevet på flukt. Israel hevder at sykehuset ble brukt av Hamas-krigere.

Reuters har ikke vært i stand til å få bekreftet noen av opplysningene. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier til nyhetsbyrået at de jobber med å skaffe seg informasjon om sykehuset.

– Etter det vi kjenner til er ikke sykehuset funksjonelt mer, sier Richard Peeperkorn til Reuters. Han leder WHOs arbeid på Gazastripen.

Han legger til at to spedbarn er tatt hjem til «familiene sine og med en bruksanvisning for hvordan de skal bli tatt hånd om», mens andre pasienter – blant dem nyfødte – ble evakuert til Al-Ahli Arab- og Shifa-sykehusene.

– Mange helsearbeidere er meldt pågrepet. Vi har ikke råd til å miste noen sykehus, sier Peeperkorn.

Mange sykehus har måttet stanse driften på grunn av krigføringen i Gaza, og hardest rammet er helsetilbudet nord på Gazastripen.

Gazastripen huser rundt 2,3 millioner mennesker, og de fleste har blitt fordrevet fra hjemmene sine av den omfattende bombingen som har fulgt Hamas-angrepet 7. oktober.

Mange har blitt presset sørover, men det er meldinger om at hundretusenvis fortsatt oppholder seg i nord. Der «må det være et visst antall funksjonelle helseanlegg», understreker Peeperkorn.

Han legger til at rundt 4000 fordrevne som har søkt tilflukt ved Nasser-sykehuset i Khan Younis sør på Gazastripen, står i fare på grunn av israelske militæraksjoner der.

– De har fortalt våre ansatte at de er veldig redde, sier Peeperkorn.