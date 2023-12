RSF-militsen i Sudan sier de har inntatt Wad Madani

NTB

Den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) sier de har gått inn i byen Wad Madani øst i Sudan. Hundretusenvis skal ha flyktet fra området de siste dagene.

Vitner Reuters har snakket med, bekrefter RSFs tilstedeværelse og rapporterer om skyting i byen, som ligger sørøst for hovedstaden Khartoum og har rundt 700.000 innbyggere.

Wad Madani er hovedstad i delstaten Gezira. Byen har vært et tilfluktssted for mange fordrevne sivile i landet og har fungert som et humanitært knutepunkt. Nå er tusenvis av mennesker drevet på flukt fra byen.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har sammenstøtene drevet minst 250.000 til 300.000 på flukt fra Gezira siden 15. desember.

Krigen mellom RSF og Sudans hær brøt ut for åtte måneder siden. FN oppgir at over 12.000 er drept, men det reelle tallet er trolig langt høyere. Sju millioner mennesker er drevet på flukt, blant dem er 5,4 millioner internt fordrevet, ifølge FN.