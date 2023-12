Reuters: Jordan angrep Iran-støttede narkotikasmuglere i Syria

NTB

Jordan har gjennomført flere luftangrep mot mål i Syria tilknyttet Iran-støttede narkotikasmuglere, opplyser kilder til Reuters.

Jordans hær opplyste tidligere mandag at flere titalls infiltratører fra Syria krysset grensen med rakettkastere og eksplosiver i det de kaller et mislykket angrep.

Ifølge den statlige jordanske kringkasteren al Mamlaka sprengte hæren et kjøretøy lastet med eksplosiver. Aksjonen beskrives som den største væpnede grenseoperasjonen mot smugling av våpen og narkotika de siste årene.

To regionale etterretningskilder og en vestlig diplomatkilde som følger med på situasjonen i Sør-Syria, opplyser til Reuters at jordanske jagerfly angrep smuglermålene i det som er en sjelden aksjon inne i Syria.

Kildene sier at flyene bombet det man mener er boligen til en ledende narkotikalanger i landsbyen Salkhad i Sweida-provinsen, mens andre angrep rammet tilfluktssteder i Deraa-provinsen. De to provinsene ligger sør i Syria langs grensa mot Jordan.

Krigsherjede Syria har blitt knutepunkt for narkotikahandelen i regionen, og særlig for en syrisk-produsert amfetamintype kjent som captagon, er Jordan en viktig transportrute til de oljerike Gulf-statene, opplyser vestlige tjenestepersoner til Reuters.

President Bashar al-Assads regime avviser at de er involverte i narkotikaproduksjon og -handel. Iran sier at anklagene er del av et vestlig plott mot landet.