Ukraina: Avlyttingsutstyr funnet på kontorene til hærsjefens stab

NTB

Ukrainske myndigheter sier de mandag har funnet avlyttingsutstyr også på kontorene til forsvarssjef Valerij Zaluzjnyjs stab.

Ukrainas sikkerhetstjeneste opplyste søndag at de hadde funnet en avlyttingsenhet på et kontor tilknyttet Zaluzjnyj. Nå sier de at lignende innretninger er funnet på kontorene til hans stab også.

Zaluzjnyj sier at det er satt i gang en etterforskning.

Avlyttingsenheten som ble funnet søndag, var ifølge sikkerhetstjenesten ikke operativ.

– Vi understreker at utstyret ikke ble funnet direkte på Zaluzjnyjs kontor, men i ett av lokalene som skulle brukes av ham i fremtiden. Ifølge foreløpige undersøkelser var enheten i en ikke-operativ tilstand, skrev sikkerhetstjenesten i en uttalelse søndag.

Det er så langt ikke informert om mikrofonene funnet mandag var operative eller ikke.