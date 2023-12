Russiske styrker skjøt ned eget Su-25 fly

Først skal russerne ha feiret nedskytingen av det de trodde var et ukrainsk kampfly. Så viste det seg at flyet tilhørte det russiske flyvåpenet.

– Jeg kan med sikkerhet si at det ikke var det ukrainske luftvernet som skjøt ned det russiske jagerflyet Su-25.

Det uttaler sjefen for det ukrainske flyvåpenet, general Mykola Oleshchuk, på Telegram, skriver Ukrainska Pravda og Ukrinform.

Russiske medier endret forklaring



Det mislykkede angrepet mot ukrainske styrker skal ha skjedd nær Yelyzavetivka, i Mykolaiv-regionen i det sørlige Ukraina. Flyet skal angivelig ha blitt skutt ned av russiske luftvernsystemer.

Først meldte russiske medier at et ukrainsk Su-25 ble skutt ned av en russisk Buk-M3 overflate-til-luft-missil over Mykolaiv-regionen. Senere viste det seg at Su-25-angrepsflyet faktisk var en del av Russlands egen invasjonsstyrke.

Senere ble hendelsen omskrevet, og russiske rapporter hevdet at flyet hadde styrtet da det fløy lavt i dårlig sikt.

Skal ha mistet til sammen 650 kampfly og helikoptre



Den trestjerners ukrainske generalen Oleshchuk hadde en spesiell hilsen til de øverstkommanderende for det russiske flyvåpenet:

– Dette var de klare og godt koordinerte handlingene til de russiske luftvernstyrkene. Jeg vil gjerne rette en stor takk til dem på vegne av hele det ukrainske folket. Nå har okkupantene én Su-25 mindre, og vi er enda et skritt nærmere vår seier!

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet skal Russland ha mistet 324 kampfly, og like mange kamphelikoptre, siden invasjonen startet i februar 2022, skriver Kyiv Independent.