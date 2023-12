Tyske AfD får ordførerpost i tysk by

NTB

Ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har fått ordførerposten i Pirna i Øst-Tyskland. Det er første gang de får en ordfører i en større tysk by.

Den 53 år gamle tømreren Tim Lochner blir ordfører i byen, som har rundt 40.000 innbyggere.

I august fikk AfD sin første ordfører i en mindre tysk kommune.

Pirna ligger i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor sikkerhetsmyndighetene har slått fast at AfD er en ekstremistgruppe. Lochner mener dette ikke kommer til å by på problemer for jobben hans.

Han vant med 38,5 prosent av stemmene. Hovedrivalen fra kristendemokratiske CDU fikk 31,4 prosent av stemmene.

Oppslutningen i valget var på 53,8 prosent.