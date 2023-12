Putin-kalender viser bilde av russisk angrep på Washington D.C i USA

Kalenderen vekker oppsikt på sosiale medier.

En kalender som selges av en veldedighetsorganisasjon som støtter veteraner fra Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB), inneholder oppsiktsvekkende bilder, blant annet av en russisk soldat som står klar til krig utenfor Capitol-bygningen i Washington D.C.

Kalenderen selges for 5228 rubler, tilsvarende drøyt 600 kroner, og Moscow TImes skriver at kalenderens «innhold gir et glimt av det hypermilitariserte, krigsvennlige bildespråket som har formet mange russeres syn på verden, og kommer midt i et historisk lavmål i forholdet til Vesten på grunn av krigen i Ukraina».

Vestlige land, særlig USA, har gitt milliarder av dollar i bistand og militær støtte til Ukraina i forbindelse med at landet forsvarer seg mot invasjonen som ble innledet av Russlands president Vladimir Putin i februar 2022.

– Morderisk diktator

Putin har gitt Vesten skylden for konflikten og hevdet at land som USA har oppildnet til spenninger mellom Russland og Ukraina. President Joe Biden har på sin side kalt Putin en «ren kjeltring» og en «morderisk diktator», skriver Newsweek.

Inntektene fra salget av 2024-kalenderen skal angivelig gå til veteraner fra FSB.

Et av bildene som har vakt harme på sosiale medier, viser en bevæpnet russisk soldat som står utenfor den amerikanske Capitol-bygningen. Røyk stiger opp rundt bygningen mens fly sirkler over den. Bildet brukes i november, måneden da det neste presidentvalget i USA finner sted.

Andre bilder i kalenderen viser Putin med overdrevne muskler og en T-skjorte med «Z»-symbolet.

«Vil ikke ende godt»

I desember viser kalenderen et bilde av en russisk bjørn som står foran en tornado. Ifølge Kyiv Post står det på et banner foran bjørnen: «Det er ikke viktig hvem som er mot deg, det er viktig hvem som er med deg!».

Moscow Times siterer en kommentar fra Nikolai Guryev, styreleder for veteranfondet, der han avviser at bildet av Capitol-bygningen kunne tolkes som en trussel.

– Jeg ønsket å formidle til publikum at vi har et sterkt land og en sterk leder. At dette ikke vil ende godt for USA, og at dette er hva som kan skje med dette fantastiske landet på grunn av dem som styrer det så inkompetent, sier Guryev.