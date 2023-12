AFP: Ny Gaza-avstemning i Sikkerhetsrådet

Skader på et pasientværelse etter at et israelsk angrep rammet barselavdelingen ved Nasser-sykehuset i Khan Younis sør på Gazastripen. FNs sikkerhetsråd skal mandag behandle en resolusjon som tar til orde for en umiddelbar stans i krigshandlingene, melder AFP. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB

NTB

FNs sikkerhetsråd skal mandag behandle en resolusjon som tar til orde for en «umiddelbar og bærekraftig stans i krigshandlingene» i Gaza, melder AFP, som har sett utkastet.

Avstemningen kommer etter at USA blokkerte en tidligere FN-resolusjon i Sikkerhetsrådet som tok til orde for en «humanitær våpenhvile». Men i FNs hovedforsamling stemte 153 av de 193 medlemslandene for, flere enn de rundt 140 som har pleid å støtte resolusjoner som fordømmer Russlands krigføring i Ukraina.

Den siste resolusjonen er ført i pennen av De forente arabiske emirater, som etter tirsdagens avstemning i hovedforsamlingen ble oppmuntret av den brede internasjonale støtten.

Umiddelbar våpenhvile

Det er imidlertid uklart hvor mye støtte det siste utkastet vil ha.

Det tar til torde for en «umiddelbar og bærekraftig stans i krigshandlingene for å muliggjøre trygg og uhindret humanitær tilgang i Gazastripen».

Den støtter også en tostatsløsning i regionen og «understreker viktigheten av å forene Gazastripen og Vestbredden under den palestinske selvstyremyndigheten».

Utkastet nevner ikke Hamas eksplisitt, noe som har ført til kritikk fra Israel og USA. Den tar imidlertid til orde for den «umiddelbare og vilkårsfrie løslatelsen av alle gisler» og fordømmer «alle kritikkløse angrep mot sivile».

Kritikk

Sikkerhetsrådet har fått mye kritikk for den manglende evnen til å gjøre noe med krigføringen i Gaza. Siden krigen brøt ut har de 15 medlemslandene kun vedtatt én resolusjon om krigen. Fem andre er avslått, to av dem etter amerikansk veto.

Diplomatkilder opplyser til AFP at det har vært forhandlinger i flere dager for å forsøke å unngå nok en strandet resolusjon. USAs president Joe Biden advarte i forrige uke Israel om at landet er i ferd med å miste internasjonal støtte på grunn av den omfattende bombingen av Gaza.