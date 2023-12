Kinesiske værballonger skal ha krysset over Taiwanstredet

NTB

To kinesiske ballonger ble søndag oppdaget etter å ha krysset Taiwanstredet, ifølge Taiwans forsvarsdepartement. Det er den andre slike hendelsen i desember.

Ballongene krysset stredets skillelinje og fløy østover mot Stillehavet før de forsvant, melder departementet. Taiwan har tidligere truet med å skyte ned slike ballonger.

Kinas muligheter til å bruke slike ballonger til spionasje fikk mye oppmerksomhet i februar, da USA skjøt ned det de hevder var en kinesisk spionballong. Kina hevdet at det dreide seg om en sivil ballong som hadde blitt blåst av sted ved uhell.

I Taiwan er man på særlig vakt for kinesisk aktivitet av både militær og politisk art før valget på president og nasjonalforsamling 13. januar. Øyas myndigheter har advart om at Kina forsøker å blande seg inn i valget for å få velgerne til å stemme på Beijings foretrukne kandidater.

Den foreløpige vurderingen er at de to ballongene var værballonger, sier talsperson Sun Li-fang i det taiwanske forsvarsdepartementet.

Også 7. desember ble det meldt at en kinesisk ballong krysset Taiwanstredet. Den antas også å være en værballong.

Taiwan er en selvstyrt øy med en demokratisk valgt nasjonalforsamling. Kina anser imidlertid fortsatt området som sitt territorium og har truet med å bruke makt hvis taiwanske myndigheter offisielt erklærer øya som et eget land.

Linjen som ble krysset, utgjør en slags uoffisiell grenselinje mellom Kina og Taiwan i Taiwanstredet.