Mot nei for ny grunnlov i Chile

Chilenerne synes å avvise et forslag til ny grunnlov i landet, viser foreløpige valgresultater. Den nåværende grunnloven ble innført da Augusto Pinochet styrte med jernhånd. Foto: Esteban Felix / AP / NTB

NTB

Et flertall i den chilenske befolkningen sier nei til en foreslått ny grunnlov, viser foreløpige resultater.

55 prosent hadde stemt nei og 45 prosent ja da 28 prosent av stemmene var talt opp. Landets nåværende grunnlov stammer fra militærdiktaturet til Augusto Pinochet.

Det er andre gang på to år at Chile holder en folkeavstemning om å erstatte grunnloven, et løfte som ble gitt etter de store, og noen ganger voldelige, demonstrasjonene i landet i 2019.