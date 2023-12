Frankrike: Angrepene mot skip i Rødehavet kan ikke gå ubesvart

Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna sier noe må gjøres for å beskytte skipsfarten i Rødehavet etter en rekke angrep fra Jemens Houthi-opprørere. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

NTB

Frankrikes utenriksminister sier noe må gjøres for å beskytte skipsfarten i Rødehavet etter en rekke angrep fra Jemens Houthi-opprørere de siste dagene.

– Disse angrepene kan ikke gå ubesvart hen, og vi ser på flere mulige løsninger, sier Catherine Colonna, som søndag er på besøk i Israel.

Hun sier at en «defensiv rolle for å forhindre at det skjer igjen» er noe av det som vurderes.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sa lørdag kveld at allierte land vurderer tiltak i Rødehavet.

Flere konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrepene. Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene, og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.