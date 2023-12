Chile skal igjen stemme om å erstatte diktaturets grunnlov

Soldater står vakt mens valgmedarbeidere gjør klar et valglokale i Santiago til folkeavstemningen om en ny grunnlov i Chile. Foto: Esteban Felix / AP / NTB

NTB

Chilenerne er igjen på vei til valgurnene for å bestemme om de skal erstatte grunnloven som kan dateres tilbake til Augsto Pinochets diktatur.

Det er andre gang på to år at Chile holder en folkeavstemning om å erstatte grunnloven, et løfte som ble gitt etter de store, og noen ganger voldelige, demonstrasjonene i landet i 2019.

Den første forsamlingen som ble utnevnt til å utarbeide en ny tekst var dominert av venstreorienterte krefter. De fokuserte tungt på sosiale rettigheter, urfolk, miljø og kjønnsrettigheter, men utkastet deres ble overveldende avvist av velgerne i september i fjor.

Utkastet det nå skal stemmes over er i kontrast utarbeidet av en forsamling dominert av konservative partier. Den anses å være mer konservativ og markedsvennlig enn grunnloven fra 1980 som den kan erstatte. Utkastet fremmer privat eiendomsrett, strenge immigrasjonsregler og strenge abortregler.

Meningsmålinger har i flere måneder spådd at også dette utkastet vil bli avvist av velgerne, men gapet har blitt mindre idet avstemningen har kommet nærmere.

Valglokalene åpner klokken 8 lokal tid (12 norsk tid) og stenger klokken 18 (midnatt norsk tid).