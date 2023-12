Putin sier Russland ikke har interesse av å krige med Nato

President Vladimir Putin sier Bidens påstander om at Russland vil angripe et Nato-land dersom de vinner krigen i Ukraina, er fullstendig tullete.

Det framgår i et intervju presidenten har gjort med det russisk statlige fjernsynet Rossiya, melder nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Joe Biden sa forrige uke at han trodde Russland ville angripe Nato dersom de vant krigen i Ukraina. Det tilbakeviser Putin nå på det sterkeste.

– Det er fullstendig tullete, og jeg tror at presiden Biden forstår det, sier han til TV-kanalen.

Putin sier Russland ikke planlegger å angripe et Nato-land og at de overhodet ikke har interesse av å havne i en krig med forsvarsalliansen.

Se video: Putin satt ut av «dobbeltgjenger»

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin satt ut av «dobbeltgjenger»

Advarer om problemer med Finland

Det at Finland nå er med i Nato skaper problemer med Russland, ifølge president Putin, som truer med opprustning ved grensen.

– Da Vesten dro Finland inn i Nato var alle tvister vi hadde med dem for lengst løst. Det var ingen problemer, men det blir det nå, sier Putin i et TV-intervju.

Han sier Russland vil opprette et militærdistrikt i Leningrad ved grensen til Finland og sende en andel militærenheter dit.

Ifølge Putin er det ikke Russlands militærvirksomheter som skaper konfrontasjoner med nabolandene, men snarere en «aggressiv vestlig verden».

Finland har nylig stengt alle sine grenser til Russland som følge av at de mener russiske myndigheter bevisst sluses store mengder migranter inn over landegrensen, noe landet anser som en form for hybridkrig. Russland har hele tiden avvist påstandene.

Advarer om skrekkscenario

Ifølge Institute for the study of war (ISW) risikerer Vesten at den ukrainske motstanden kollapser fullstendig dersom den økonomiske og militære støtten til Ukraina avtar eller forsvinner.

Skulle det skje er veien kort for at den russiske krigsmaskinen valser over det som er igjen av ukrainsk motstand og erobrer hele Ukraina. Da vil styrkeforholdet i Europa bli drastisk endret.

«En russisk erobring av hele Ukraina er på ingen måte umulig hvis USA avskjærer all militær bistand og Europa følger etter. Et slikt utfall ville bringe en skadet, men triumferende russisk hær, helt opp til Natos grense fra Svartehavet til Polhavet.»

ISW advarer mot å tro at tilbakeholdenhet i dag vil spare Vesten, og da USA spesielt, for store forsvarsutgifter. USA har allerede bidratt med mer enn én billion kroner, men nå knaker det i de politiske sammenføyningene i USA.