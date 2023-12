Indias statsminister ber om granskning etter hendelse i nasjonalforsamlingen

Indias statsminister Narendra Modi ber om at det iverksettes granskning etter et større sikkerhetsbrudd i nasjonalforsamlingen forrige onsdag. Opposisjonen ber i stedet om en debatt om hendelsen. Foto: Manish Swarup / AP / NTB

NTB

Indias statsminister Narendra Modi har bedt om en detaljert etterforskning etter et større sikkerhetsbrudd i nasjonalforsamlingen forrige uke.

Den indiske opposisjonen ber i motsetning kun om en debatt om hendelsen, noe statsministeren mener er uaktuelt.

– Det som skjedde var veldig alvorlig. Det er ikke nødvendig å diskutere dette, det bør iverksettes en grundig etterforskning, sier Modi til avisen Dainik Jagran.

Indisk politi pågrep seks personer, hvorav fire er siktet for terror, etter at en mann kom seg inn i underhuset, ropte slagord og avfyrte en røykgranat under et møte forrige onsdag. En annen mann prøvde også å komme seg inn i nasjonalforsamlingen, men ble stanset. Folkevalgte klarte å overmanne begge, som ble ført vekk av sikkerhetsvakter.

Hendelsen skjedde nøyaktig 22 år etter et annet angrep på nasjonalforsamlingen der et titalls mennesker ble drept, inkludert fem væpnede menn.