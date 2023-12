Sivil person drept i luftangrep mot Odesa

NTB

En person er drept i kystbyen i Odesa etter en rekke russiske droneangrep mot Ukraina gjennom natten, ifølge guvernøren.

Luftforsvaret ødela ni angrepsdroner over Odesa, skriver byens guvernør Oleh Kiper på meldingstjenesten Telegram søndag morgen. Han sier det er det tredje russiske luftangrepet mot regionen den siste uken.

– En av de nedskutte dronene falt imidlertid ned i et boligområde i Odesa-distriktet og eksploderte, sier guvernøren, som legger til at flere hus ble skadd i angrepet og at en person mistet livet.

Det ukrainske luftforsvaret hevder å ha skutt ned en krysserrakett og 20 droner gjennom natten – blant annet i Odesa, Kherson, Zaporizjzja og Khmelnytskyj-regionene. Fra russisk side meldes det om 33 nedskutte ukrainske droner.

Luftforsvaret i Ukraina opplyser i tillegg at Russland har skutt en Iskander-rakett. De oppgir at den ikke nådde målet sitt, uten at det er kommet ytterligere detaljer.

Det russiske forsvarsdepartementet melder at de ukrainske dronene ble skutt ned før de nådde sine mål – og over regionene Lipetsk, Rostov og Volgograd.