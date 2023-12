12 sekunder – og verden ble aldri det samme

120 år siden verdens første flytur:

Sykkelreperatørbrødrene Orville og Wilbur Wright ble latterliggjort, uglesett og kalt bløffmakere. 17. desember er det 120 år siden mennesker fløy for første gang.

Klokken var 10:35 17. desember 1903 på bakketoppen med det urovekkende navnet Kill Devil Hill utenfor Kitty Hawk i Nord-Carolina.

Sykkelreperatørbrødrene Orville og Wilbur Wright hadde testet maskinen sin i flere dager allerede, sterkt inspirert av glidefly-forsøkene til tyske Otto Lillenthal.

Lillenthal ofret livet i jakten på luft under vingene og døde av skader han fikk som følge av en flyulykke i 1896.

Et forsøk på å komme seg i luften 14. desember førte til at maskinen steilet i luften etter kun tre sekunder. «Flyer» trengte reparasjon. Biplanet (flyet hadde to sett med vinger, journ. anm.) ble drevet fremover av en motor plassert i midten av kreasjonen og som sendte kraft til to 2,5 meter lange propeller. Motoren hadde 16 hestekrefter. Vingene var laget av stoff og tre.

Piloten lå på magen foran motoren. Flyet hadde ingen hjul, men var koblet til en tralle som var lagt ut 20 meter med skinnegang. Den fungerte som en slags katapult. Piloten kunne kontrollere flyet ved hjelp av en rekke snorer og trinser.

«Ville flydd helt nydelig»

Wilbur (t.v.) og Orville Wright på verandaen foran hjemmet i Dayton Ohio i 1909. Det var først fem-seks år etter den første flyvningen at brødrene fikk annerkjennelse for bragden. Les mer Lukk

Wilbur, som vant myntkastet om å få være pilot, virket håpefull i meldingene han sendte tilbake til familiemedlemmene, da han omtalte testen som «en delvis suksess».

«Motorkraften er rikelig, men på grunn av en bagatell-feil som følge av lite erfaring med denne maskinen og dens oppstartsmetoder, ville maskinen ha flydd helt nydelig.»

Etter reparasjonene var de klare igjen. Denne gangen var det lillebror Orville som skulle være pilot. Med den kalde desember-motvinden 17. desember klarte han og de 16 hestekreftene å holde maskinen i lufta i 12 sekunder og kom seg 37 meter før den igjen hadde kontakt med bakken.

Det var mer enn nok. Brødrene sto igjen som de første som noensinne hadde gjennomført en vellykket bemannet flygning i et motorfly.

Verdenssensasjonen ingen ville tro på

Selv om dette i seg selv var en verdenssensasjon, var det kun fem personer som bivånet hendelsen.

Lokalavisen Dayton Journal nektet å skrive om flygningen, da de anså den til å være for kort til å være av betydning.

Det var faktisk først da man begynte å prate om nyheten i Paris neste vår at man også i hjemlandet begynte å forstå betydningen til hendelsen. Lenge var det mye spekulasjoner i pressen om det hele var en bløff fra de to sykkelreparatør-brødrene.

Fløy aldri igjen

Det ble gjennomført ytterligere tre flygninger denne dagen, den lengste varte i 59 sekunder. Senere på dagen ble flyet truffet av en kraftig sidevind som veltet det og flyet ble så hardt skadet at det ikke var mulig å reparere det.

Verdens første motoriserte fly fløy aldri igjen.

Det står i dag utstilt på National Air and Space Museum i Washington D.C. En liten bit av flyet, samt en bit av vingeduken til flyet ble med til månen med Neil Armstrong i 1969, mens en annen bit av vingeduken ble med NASA-helikopteret Ingenuity på den første flyvningen på Mars i 2021.

I forbindelse med 100-årsjubileet for den første flyviningen i 2003 ble det forsøkt å få en replika av Wright-brødrenes fly til å lette ved Kill Devil Hills, men selv om man fikk lettet nesen, kom flyet seg aldri opp fra bakken. Det første flyet var så vanskelig å styre at det trolig ikke var mange andre enn Wright-brødrene selv som ville klart å kontrollere maskinen. Les mer Lukk

Stilnet kritikerne

Tross flyets kortlevde skjebne var Wright-brødrene på vingene igjen allerede neste år med Wright Flyer II, som ble første fly til å fly i en sirkel og klarte å holde seg i luften i hele fem minutter og tilbakela seg over 4500 meter. Denne hadde også en forsterket motor sammenlignet med forgjengeren.

Først i 1908 fikk Wright-brødrene stilnet kritikken om at de var bløffmakere, med en flydemonstrasjon i Frankrike. Ernest Archdeacon, lederen for Aéro-Club de France gikk offentlig ut og beklaget at han i årene i forkant hadde skapt tvil om Wright-brødrenes milepæler. I Frankrike var det lagt mye prestisje i at det var her verdens første motoriserte flyvning skulle skje.

«I lange tider, har Wright-brødrene her i Europa blitt anklaget for bløff. I dag blir de hedret i Frankrike og jeg føler en intens glede, av å gjøre det godt igjen», skrev han i L'Auto.

Innen 1907 hadde også det amerikanske forsvaret etter mye om og men blitt overbevist over brødrenes maskiner og etter å ha avvist dem flere ganger, inngikk de en avtale om å bygge fly til det amerikanske forsvaret. Men det var flere krav, ett av dem, var at det måtte være plass til minst en observatør, dermed måtte brødrene lage et fly som hadde plass til passasjerer.

Verdens første flypassasjer og dødsulykke

Tilbake ved Kitty Hawk testet brødrene ut nye versjoner av flymaskinen. Flyer IV hadde plass til to personer, og den lokale mekanikeren Charlie Furnas fikk æren av å være den første passasjeren i et motorisert fly, noensinne. Han var også den eneste personen som har vært passasjer med begge brødrene.

I 1908 kom også den første dødsulykken, da Wright Flyer IV krasjet under en flydemonstrasjon ved Fort Meyer i Virginia.

Da fikk den amerikanske offiseren Thomas Etholen Selfridge (26) den uheldig æren av å bli den første personen i verden som omkom etter et havari med et motorisert fly. 26-åringen, som selv utdannet pilot og satt på med Orville Wright da høyre propell røk under oppvisningen. Orville ble også alvorlig skadet og ble værende på sykehus i syv uker, men slapp fra ulykken med livet i behold.

Amerikanske soldater løpet til ulykkesstedet for å hjelpe ut Orville Wright og Thomas E. Selfridge 17. september 1908. Wright overlevde ulykken tross alvorlige skader, mens Selfridge fikk den uheldige æren av å bli den første som omkom etter en flyulykke med et motorisert fly. Les mer Lukk

Ble verdensstjerner og fløy for kongelige

Innen 1909 var de begge verdensstjerner og kongelige fra både Storbritannia, Spania og Italia kom for å se Wilburs flydemonstrasjoner i Frankrike. Da de kom tilbake til USA ble de invitert til Det hvite hus av president Taft. De to fløy kun sammen én gang, i 1910. De hadde lovet faren og hverandre at de ikke skulle fly sammen for å hindre en dobbelt-tragedie om noe skulle gå galt. På den måten ville også minst én av dem kunne fortsette livsverket.

Samme år fullførte de også den første kommersielle flyfrakten, da de fraktet to ruller med silke 105 kilometer fra Dayton til Columbus i Ohio.

Fra hest og kjerre til supersonisk jet

I 1912 døde Wilbur Wright, 45 år gammel etter å ha blitt syk med tyfus. Broren Orville døde først i 1948, 76 år gammel. Han rakk å se hvordan oppfinnelsen hadde endret hvordan folk og gods reiser verden rundt på, men også betydningen oppfinnelsen hadde på krigføring, spesielt under andre verdenskrig.

Orville Wright rakk å se flyindustrien ta kvantesprang fra den første flyturen i 1903 til slutten av andre verdenskrig med supersoniske fly. Dette bildet er fra 1946. Les mer Lukk

«Vi våget å håpe på at vi hadde oppfunnet noe som ville bringe varig fred til verden. Men vi tok feil… Nei, jeg har ingen anger rundt mitt bidrag i oppfinnelsen av flyet, selv om ingen kan beklage mer enn meg ødeleggelsene det har skapt. Jeg ser på flyet på samme måte som jeg ser på ild. Jeg beklager all den skade ilden har skapt, samtidig som jeg tror det er bra for menneskeheten at noen fant ut hvordan man lager ild og at vi har lært oss hvordan ild kan brukes på tusenvis av viktige måter», fortalte han i et intervju kort tid før sin død.

Hans siste flytur kom i 1944, over 40 år etter sin første, da Howard Hughes og TWA-president Jack Frye tok den nye Locheed Consteallation-passasjerflyet innom Wright Field. Orville fikk kjenne på flyspakene under en siste flytur og bemerket at Lockheed-flyet «connie» hadde lengre vingespenn enn distansen på hans første flytur.

Da Orville Wright døde 30. januar 1948 hadde han opplevd hvordan verden hadde endret seg fra hest og kjerre-transport til supersoniske flyvninger.

Kilder: ThoughtCo, Det amerikanske luftforsvaret, Wright Brothers National Memorial, Wikipedia.