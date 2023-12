Siktet for å ha drept rundt 3600 fugler

To menn skal ha ulovlig drept 3600 fugler og solgt dem for store summer på svartemarkedet.

De to amerikanske mennene skal ha jaktet og skutt fuglene over flere år for å selge kjøttet og fjærene på svartemarkedet.

Blant annet skal de ha skutt det amerikanske nasjonalsymbolet, hvithodehavørnen. Amerikanerne er siktet for brudd på loven for beskyttelse av både nasjonalfuglen og kongeørnen, skriver BBC.

Den ene av de siktede skal også ha sendt meldinger hvor han skrøt av å «begå forbrytelser» og å begå «massedrap». I meldingene skal han også ha avslørt at de solgte fuglene og fjærene deres «for store summer».

13 hendelser

«Massemordene» skal blant annet ha skjedd i reservatet Flathead Indian Reservation vest i Montana. Den ene siktede bor i en småby rett i nærheten av reservatet. Den andre mannen er fra staten Washington.

Siktelsen nevner 13 separate hendelser hvor loven om beskyttelse av ørner er brutt. Ut over dette er det ikke nevnt hvilke fugler som ble drept og om de er sjeldne eller truet.

I et av tilfellene skal de to jegerne ha lagd ut et hjortekadaver for å tiltrekke seg rovfugler.

Sterkt symbol

Hvithodehavørnen kan man blant annet kjenne igjen fra den amerikanske dollaren og våpenskjoldet.

Arten var lenge utrydningstruet på grunn av jakt, tap av habitat og bruk av stoffet DDT. Insektmiddelet gjorde at fugler la egg med mykt skall, og ble forbudt fra 1972.

I 1963 var det kun 417 par med hvithodehavørn som hekket, ifølge den amerikanske versjonen av viltnemda. Konserveringsarbeid har imidlertid gjort at arten ikke lenger regnes som truet, men loven om beskyttelse står fortsatt sterkt.

Brudd på denne loven kan gi fengsel i opp til ett år, i tillegg til bøter. De to mennene risikerer også å få fem år i fengsel for de andre anklagene.