Advarer om skrekkscenario dersom Putin vinner krigen og erobrer Ukraina

Bildet viser den nye atomubåten «Tsar Alexander III» under en flaggheisingseremoni ledet av Russlands president Vladimir Putin i den arktiske havnen i Severodvinsk 11. desember 2023.

Full kontroll med Belarus militære styrker, fremskutte militærbaser nær grensen til Polen, Romania og Ungarn, og økt risiko for angrep på Nato-land.

Dette er noen av scenariene som males ut i en ny etterretningsanalyse.

Ifølge Institute for the study of war (ISW) risikerer Vesten at den ukrainske motstanden kollapser fullstendig dersom den økonomiske og militære støtten til Ukraina avtar eller forsvinner.

«En russisk erobring av hele Ukraina er på ingen måte umulig»

Skulle det skje er veien kort for at den russiske krigsmaskinen valser over det som er igjen av ukrainsk motstand og erobrer hele Ukraina. Da vil styrkeforholdet i Europa bli drastisk endret.

«En russisk erobring av hele Ukraina er på ingen måte umulig hvis USA avskjærer all militær bistand og Europa følger etter. Et slikt utfall ville bringe en skadet, men triumferende russisk hær, helt opp til Natos grense fra Svartehavet til Polhavet.»

ISW advarer mot å tro at tilbakeholdenhet i dag vil spare Vesten, og da USA spesielt, for store forsvarsutgifter. USA har allerede bidratt med mer enn én billion kroner, men nå knaker det i de politiske sammenføyningene i USA.

Militærutgiftene vil blekne i sammenligning



Russlands president Vladimir Putin avbildet sammen med landets marinesjef, admiral Nikolai Yevmenov, under besøk av fregatten «Admiral Kasatonov» ved den arktiske havnen i Severodvinsk 11. desember 2023. Les mer Lukk

Drakampen mellom Demokratene og Republikanerne i Kongressen har hindret nye pengeoverføringer i mangemilliarder-klassen, slik president Joe Biden har foreslått. Svikter USA nå kan veien ligge åpen for russisk seier i Ukraina.

Ifølge ISW vil forsvarsutgiftene som USA og Nato da vil bli stilt overfor blekne sammenlignet med pengene som hittil er brukt på å gi ukrainerne våpen og ammunisjon til sin frihetskamp.

For å avskrekke og forsvare seg mot en fornyet russisk trussel etter en full russisk seier i Ukraina, vil USA måtte utplassere en betydelig del av sine bakkestyrker til Øst-Europa. USA vil dessuten måtte stasjonere et stort antall stealth-fly i Europa.

Vil tvinge USA til å ta «forferdelige valg»



«Disse kostnadene er mye høyere enn de fleste tror. Å bygge og vedlikeholde USAs mest avanserte fly er i seg selv dyrt, men utfordringer med å produsere dem raskt vil sannsynligvis tvinge USA til å ta et forferdelig valg mellom å beholde nok fly i Asia til å forsvare Taiwan og dets andre asiatiske allierte, og avskrekke eller beseire et russisk angrep på en NATO-alliert», heter det i den nye ISW-analysen.

I tillegg vil USA bli nødt til å flytte et stort antall amerikanske soldater til hele den østlige Nato-grensen fra Østersjøen til Svartehavet for å avskrekke russisk aggresjon, og på den måten være forberedt på å stå imot et russisk angrep.

Faller Ukraina må Nato bygge ny kapasitet

Valget, som USA, Vesten og Nato nå står overfor, vil derfor få avgjørende betydning for den sikkerhetspolitiske situasjonen i årevis fremover. Hvis Ukraina først har falt, og russiske styrker flyttes enda nærmere Natos dørstokk, er det allerede for sent å reversere. Da må Nato forberede seg på nye og enda farligere scenarier, med russerne enda tettere på resten av Europa.

I dag danner Ukraina en buffer mellom Nato og Russland. Faller Ukraina må Nato bygge ny kapasitet som kan stagge videre aggresjon og ekspansjonsiver fra det russiske imperiet.

Ifølge ISW vil risikoen øke betydelig for at Russland kan angripe et eller flere Nato-land, og disse ville ha vanskeligere for å forsvare seg når Russland allerede har rykket videre inn i Europa. Det vil igjen tvinge USA til å sende en stor del av sine hærstyrker til Baltikum.

Nato vil få store russiske styrker på dørterskelen



«Kostnaden for alle disse forsvarstiltakene vil være astronomiske, og vil mest sannsynlig bli fulgt av en periode med svært høy risiko når amerikanske styrker ikke er ordentlig forberedt eller posisjonert til å håndtere verken Russland eller Kina, enn si begge deler, samtidig.»

ISW regner det derfor som sannsynlig at Russland, dersom de erobret Ukraina, vil utplassere en luftbåren divisjon og en mekanisert infanteridivisjon i det sørvestlige og nordlige Belarus. Disse styrkene vil være i stand til å true en mekanisert offensiv med kort varsel mot ett eller flere Nato-land. Russerne vil da ha til disposisjon minst åtte divisjoner bestående av 21 mekaniserte tankregimenter og brigader, samt og tre luftbårne regimenter støttet av betydelige reserver.

«Nato ville ikke være i stand til å forsvare seg mot et slikt angrep»

Russland vil kunne gjennomføre et slikt angrep og fortsatt true de baltiske statene og Finland med styrkene som allerede er til stede der, og forsterkninger de har kunngjort at de har til hensikt å stasjonere langs finskegrensen.

Russiske bakkestyrker ville bli støttet av et tett nettverk av S-300, S-400 og S-500 langdistanse luft- og antimissilsystemer med overlappende dekning av hele fronten. Nato ville ikke være i stand til å forsvare seg mot et slikt angrep med styrkene i Europa, er en av konklusjonene.

I den nye rapporten legges det likevel til grunn at det samlede militære potensialet til USA og Nato-allierte i dag er mye større enn Russlands, og at det er ingen grunn til å tvile på Vestens evne til å beseire ethvert tenkelig russisk militært angrep. Ifølge ny etterretning skal de russiske landstyrkene være satt 15-18 år tilbake i tid etter at hundretusener av russiske soldater enten er drept eller såret. I tillegg er enorme mengder militært utstyr ødelagt av ukrainske styrker.

«Det ville ganske enkelt gi Russland tid og rom»

ISW konkluderer derfor med at det vil være langt mer fordelaktig og billigere for USA å hjelpe Ukraina med å holde forsvarslinjene der de er i dag gjennom kontinuerlig vestlig militær støtte, enn å overlate Ukraina til seg selv og risikere militært nederlag. Å «fryse» konflikten blir også ansett som et verre scenario enn å fortsette å hjelpe Ukraina med å stå imot russiske styrker som er tallmessig overlegne.

«Det ville ganske enkelt gi Russland tid og rom til å forberede seg på en fornyet krig for å erobre Ukraina og konfrontere Nato. Å hjelpe Ukraina med å gjenvinne kontrollen over hele eller det meste av sitt territorium ville være mye mer fordelaktig, ettersom det ville drive russiske styrker enda lenger mot øst,» heter det i rapporten.

«Stor konvensjonell militær trussel mot Nato for første gang siden 1990-tallet»

Det beste alternativet, ifølge ISW, er å støtte Ukraina til å vinne en militær seier, og deretter hjelpe landet med gjenoppbygging. På den måten vil USA og Nato oppnå at Europas i øyeblikket største og mest kampeffektive styrker står i spissen for forsvaret av Nato, enten Ukraina slutter seg til alliansen eller ikke.

Selv om Russland er påført store nederlag i form av tapte soldater og utstyr, er det forventet at russiske styrker over tid vil bygge seg relativt raskt opp, og på sikt kunne true andre land i Europa.

«Russland kan utgjøre en stor konvensjonell militær trussel mot Nato for første gang siden 1990-tallet», advarer ISW, og viser til at Putin har satt landets økonomi på krigsfot, og har ambisjoner om å bygge opp igjen de russiske styrkene til nivået de var på før invasjonen.