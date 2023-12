Matthew Perrys dødsårsak er offentliggjort

NTB

«Friends»-skuespiller Matthew Perry døde av det bedøvende legemiddelet ketamin, går det fram av obduksjonsrapporten, ifølge nyhetsbyrået AP.

I rapporten heter det at 54-åringen også druknet, men at dette var en sekundærfaktor i dødsfallet, som regnes som et uhell.

Kransarteriesykdom og buprenorfin, som brukes i behandling av opoidavhengighet, bidro også til dødsfallet.

Perry ble funnet livløs i hjemmet sitt i Los Angeles 28. oktober.