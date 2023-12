Israelske myndigheter åpner overgangen Kerem Shalom til Gazastripen for nødhjelp

Biler med nødhjelp vente på å få krysset grenseovergangen ved Rafah inn til Gazastripen. Siden krigens utbrudd har Rafah vært eneste vei inn for nødhjelp. Fredag kunngjorde Israel at også overgangen ved Kerem Shalom skal åpnes. Foto: Amr Nabil / AP / NTB

NTB

Israelske myndigheter har besluttet å åpne grenseovergangen Kerem Shalom til Gazastripen for nødhjelp, melder Reuters. Til nå har Rafah vært eneste vei inn.

Kerem Shalom ligger der grensen mellom Israel og Gaza møter grensen mot Egypt, noen få kilometer sør for grenseovergangen ved Rafah.

Mens overgangen i Rafah i utgangspunktet er beregnet på fotgjengere, sto Kerem Shalom for over 60 prosent av lastebiltrafikken inn til Gaza før krigsutbruddet for to måneder siden.

USA har i flere uker diskutert en mulig åpning av Kerem Shalom med Israel. Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus sier at USA ønsker avgjørelsen om å åpne Kerem Shalom velkommen, og omtaler det som et «betydelig skritt».

FN er blant dem som har lobbet for en åpning.

– Hvis vi får til det, det første mirakelet på flere uker, vil det være en enorm hjelp for den logistiske prosessen. Det vil helt endre den humanitære tilgangen, sa FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i forrige uke.