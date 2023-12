Midtøstenforsker om Oslo-møtet: De arabiske landene kan påvirke Israel noe

Krigen i Gaza har nå vart i over to måneder. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

NTB

Når Norge er vertskap for flere arabiske lands utenriksministre fredag, kan håpet blant annet være å skape en bredere europeisk front for våpenhvile og for å snakke om Gazas framtid, tror Prio-forsker Jørgen Jensehaugen.

Fredag ettermiddag møtes utenriksministrene fra Norden, de arabiske landene og Benelux-landene i Oslo, i regi av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Temaet for møtet er Gaza, men hva man kan få ut av møtet vet man lite om.

– Det er vanskelig å svare på, for det har vært et hemmelighold om møtet som har vært imponerende, sier Jensehaugen og understreker at han ikke vet mer om møtet enn de fleste.

Han sier det ikke er noe håp om å komme nærmere fred på møtet.

– Det som er den ordentlig store utfordringen, er at Israel er tydelige på at de skal fullføre det de holder på med, og har USA i ryggen. Det begrenser jo veldig hva man kan få til.

Framtid kan være tema

Samtidig er det flere ting som er i de arabiske statenes hender, blant annet grenseovergangen mellom Gaza og Egypt. De arabiske landene kan også ha noe innflytelse over Gazas framtid etter krigen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er vert for et møte om Gaza fredag.

– Det er masse spørsmål som ikke krever at Israel har et slags diktat. Men å få slutt på krigen er altså i Israels hender.

I tillegg kommer temaer som bistand til Gaza og framtida til Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene.

De tyngste arabiske landene har også noe indirekte innflytelse over Israel, i form av at de er nære handelspartnere og allierte av Israels viktigste partner, USA. Dermed kan de også legge press på USA, som igjen kan legge press på Israel.

– Det andre perspektivet er at hvis Israel skal ha noe håp om å utvide normaliseringsavtalene med arabiske land, må de samarbeide med dem.

Bred front

Jensehaugen peker også på at presset på Israel er i ferd med å øke internasjonalt og at en koordinert arabisk posisjon vil bidra til at dette øker.

På norsk hold tror forskeren også at det er et behov for å skape en bredere europeisk front for våpenhvile – som kan forklare Benelux-landenes tilstedeværelse.

– Det er en opplevelse blant arabiske land av vestlig dobbeltmoral, og at Vesten lar palestinerne være i stikken. Der har Norge klart å være et tydelig unntak fra starten, sier han.

Egypt deltar ikke på møtet, tross at det er det mest folkerike arabiske landet og en mektig stat i regionen.

– Egypt er i den litt særegne posisjonen at de støtter opp om blokaden av Gaza – ikke like eksplisitt som Israel, men i praksis gjør de det, sier Jensehaugen.