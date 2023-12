Al Jazeera: Israel beskyldes for å ha henrettet kvinner og barn

15 palestinere har blitt funnet skutt og drept inne på en skole i det nordlige Gaza.

Etter at israelske styrker trakk seg ut av Al-Falujah-området i det nordlige Gaza, vest for flyktningeleiren Jabalialeiren, har 15 døde kropper i forråtnelse blitt funnet inne på Shadia Abu Ghazaleh-skolen i nærheten av leiren.

Det melder det FN-støttede nettstedet Reliefweb.

Kroppene skal ifølge vitner Al Jazeera og den ikke-statlig organisasjonen Euro-Med Monitor har snakket med, vise tegn til å ha blitt skutt på kloss hold, og ikke blitt drept i et bombeangrep.

Hevder de ble henrettet etter avhør

Al Jazeera har fått tak i videomateriale fra skolen som skal vise noen av de døde kroppene. Vitner som intervjues forteller at familier hadde søkt tilflukt på skolen som følge av israelske bombeangrep i området.

De samme vitnene hevder det var kvinner og barn, så unge som ned i spedbarnsalder, som ble skutt og drept inne på skolen.

Dette har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder, og det har heller ikke vært mulig for ABC Nyheter, basert på videobevisene tilgjengelig, å slå fast at det befinner seg kvinner og barn blant de drepte på skolen.

Den ikke-statlige organisasjonen Euro-Med Monitor sier imidlertid at de kan bekrefte at de drepte personene skal ha blitt henrettet, mens de ble avhørt på skolen av medlemmer av den israelske hæren (IDF).

Økende press

Nyheten kommer i kjølvannet av økende press på Israel fra FN og verden.

Etter at USA la ned veto mot umiddelbar våpenhvile i FNs sikkerhetsråd i forrige uke, vedtok FNs hovedforsamling tirsdag med stort flertall å kreve en umiddelbar humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas på Gazastripen. Kravet ble vedtatt med 153 stemmer for og ti stemmer mot, mens 23 land avsto fra å stemme. Norge stemte for.

Hovedforsamlingen vedtok også i oktober en resolusjon med krav om øyeblikkelig våpenhvile i Gaza, og Norge var også da blant de 121 landene som stemte for denne.

Resolusjoner vedtatt i hovedforsamlingen er imidlertid ikke bindende, slik Sikkerhetsrådets resolusjoner er.

Selv om hovedforsamlingen derfor ikke kan innføre straffetiltak når pålegg ikke etterleves, er resolusjonene likevel et tydelig uttrykk for verdenssamfunnets syn og tillegges derfor en viss politisk vekt.