Prins Harry får delvis medhold i søksmål mot Mirror Group om telefonhacking

NTB

Prins Harry har fått medhold i 15 av 33 punkter i søksmålet mot den britiske avisgruppen Mirror Group, som han sier har drevet med telefonhacking.

Prinsen tilkjennes totalt 140.600 pund i oppreisning som følge av å ha blitt utsatt for ulovlige arbeidsmetoder av avisgruppen. Det tilsvarer i underkant av 1,9 millioner norske kroner.

Prins Harry har blant annet sagt at tabloidene hacket telefonsvareren hans og betalte privatetterforskere for å innhente informasjon om ham og dem som sto ham nær.

Dommeren i saken har gitt han medhold i at han ble utsatt for telefonhacking mellom 2003 og 2009 i 15 av 33 artikler som ble lagt fram for retten.

– Jeg er glad for å ha vunnet denne saken, sier prins Harry i en uttalelse gjennom sine advokater.

– Nå ber jeg myndighetene og politiet om å gjøre sin plikt å undersøke hvordan de kan ta ut tiltale mot Mirror Group, legger han til.

Mirror Group beklager

Mirror Group beklager tilfeller der det har forekommet «feil» og tar fullt ansvar for det og vil betale en passende kompensasjon. De sier de ønsker kjennelsen velkommen og er glade for at de nå kan legge saken bak seg.

Mirror Group Newspapers (MGN) utgir blant annet Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People. Prinsen anklaget dem for å publisere totalt 140 artikler mellom 1996 og 2010, som han hevder inneholder informasjon som er innhentet på ulovlig vis.

Prinsen avga vitnemål i saken i juni i år og var dermed det første medlemmet av kongefamilien som vitnet i retten på 130 år.

Rundt hundre saksøkere

Harry er blant rundt hundre saksøkere som har tatt avisgruppen til retten for å ha blitt utsatt for ulovlige arbeidsmetoder.

I gruppen av saksøkere er det skuespillere, idrettsstjerner, kjendiser av ymse slag og folk som har en eller annen forbindelse til personer med høy medieprofil.

Alle har hevdet at sjefredaktørene i MGN kjente til og godkjente de ulovlige arbeidsmetodene. MGN har på sin side hevdet at det ikke er ført bevis for at avisene gikk fram på en ulovlig måte.