Orban: Ungarn kan fortsatt blokkere Ukrainas medlemskapsforhandlinger

Ungarn vil fortsatt kunne stanse Ukrainas prosess for å bli medlem av EU, sier landets statsminister Viktor Orban til ungarsk radio fredag morgen.

Orban har i lang tid sagt at han ikke vil tillate at EU starter medlemskapssamtaler med Ukraina. Men da avgjørelsen skulle tas under EU-toppmøtet i Brussel torsdag, forlot han salen og avsto fra å stemme. Dermed ble det klart at unionen kan starte forhandlinger med Ukraina.

Hva som fikk Orban til å skifte mening, er foreløpig ikke kjent.

Gjennombruddet kom på et kritisk tidspunkt for Ukraina, som har slitt med å gjenvinne områder okkupert av Russland og venter på at en støttepakke på 60 milliarder dollar skal gå gjennom i Kongressen i USA.

Natt til fredag la Ungarn ned veto mot EUs pakke på 50 milliarder euro, eller rundt 577 milliarder kroner, til Ukraina. Landet hindret også EUs budsjettvedtak.

Orban sier til ungarsk radio at han måtte blokkere bistandspakken til Ukraina for å sikre at Ungarn får de midlene de ønsker fra EU-budsjettet.

EU-lederne avsluttet samtalene om budsjettet tidlig fredag morgen og sa at et nytt forsøk vil bli gjort i januar.

Orban har lovet at landet kommer tilbake til saken neste år etter «behørige forberedelser».