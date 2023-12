Historisk museum har sunket med en halv meter – reparasjon kan koste milliarder

NTB

Det er blitt oppdaget setningsskader på Historisk museum i Oslo. Skadene må repareres i løpet av fem eller ti år for å hindre uopprettelige skader, ifølge en rapport.

Målinger fra konsulentselskapet Multiconsult viser at bygget på Tullinløkka i Oslo sentrum har sunket med en halv meter siden bygningen sto ferdig i 1903.

– Det vil vi snart få merke ved at vinduene sprekker og dører blir vanskelige å få igjen, sier eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo (UiO) til Uniforum.

Bygget ble renovert for 300 millioner kroner mellom 2017 og 2022. Nå kan det vise seg at en del av renoveringen kan bli ødelagt av at grunnen under bygget er i bevegelse.

Konklusjonen fra Multiconsult er klar. Om setningsskadene får utvikle seg, kan det føre til uopprettelige skader på bygningen.

Eiendomsavdelingen ved UiO skal på nyåret utrede et estimat for kostnadene av refundamenteringen. Skogen mener prisen kan komme på 1,5 milliarder kroner, og han er klar på at Kunnskapsdepartementet må ta regningen.

– Ved UiO er det en erkjennelse av at dette ikke kan gjøres innenfor UiOs egen økonomi. Derfor må vi levere inn et kostnadsoverslag og på vanlig måte melde det inn som et prosjekt til Kunnskapsdepartementet, sier Skogen.

Han opplyser at refundamenteringen kan føre til at store deler av virksomheten i Historisk museum midlertidig blir stanset.