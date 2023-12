Venezuela og Guyana vil unngå vold i konflikt

NTB

I den betente grensekonflikten mellom Venezuela og Guyana er landene enige om å unngå voldsbruk og å hindre at spenningen mellom dem øker.

Striden står om den oljerike regionen Essequibo.

Presidentene i de to landene, Guyanas Irfaan Ali og Venezuelas Nicolás Maduro, møttes i øystaten Saint Vincent og Grenadinene i Karibia fredag.

I en felles uttalelse heter at de to landene «ikke skal true eller bruke makt mot hverandre under noen omstendigheter» og at de vil «avstå, både i ord og handlinger, fra å eskalere enhver konflikt eller uenighet».

De er videre enige om at uoverensstemmelser skal løses i tråd med folkeretten. Dialogen mellom landene skal fortsette i Brasil i løpet av de kommende tre månedene.

Det aktuelle området på 160.000 kvadratkilometer ligger vest for elven med samme navn og grenser til Venezuela. Det er svært rikt på olje og andre ressurser og administreres i dag av Guyana, en tidligere britisk koloni. Maduros regjering holdt nylig en folkeavstemning der 95 prosent svarte at regionen Essequibo bør innlemmes i Venezuela.