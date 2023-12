Tjenesteperson: Våpenhvilen i Kongo forlenges med to uker

Kongos innbyggere skal i neste uke gå til urnene. Bildet viser en kvinne som støtter opposisjonens presidentkandidat, den tidligere nobelprisvinneren Denis Mukwege, under et arrangement i byen Goma. Foto: Moses Sawasawa / AP / NTB

NTB

De stridende partene i Øst-Kongo er enige om å forlenge våpenhvilen med to uker, opplyser en amerikansk tjenesteperson med kjennskap til utviklingen i saken.

Personen, som er en del av Biden-administrasjonen, ønsker ikke å bli navngitt, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Noen slik avtale er ikke bekreftet av partene.

Landet holder valg 20. desember, og hvis våpenhvilen er forlenget, vil den vare til over valget.

– Å holde et valgt mens det er en pågående konflikt er ikke i noens interesse, sier tjenestepersonen, som legger til at USA venter at valget går som planlagt neste uke.

Våpenhvilen ble innledet mandag denne uka, og den åpnet for at styrker som okkuperer Mushaki-området og veien RP1030 kan trekkes ut.

I forrige måned undertegnet Kongos regjering en avtale med FN om at FN-styrken MONUSCO skal trekkes ut. MONUSCO anses som ineffektiv for å stanse krigingen mellom flere forskjellige styrker i det østlige Kongo.

Kongo anklager Rwanda for å støtte den tutsiledede opprørsgruppen M23, som de siste årene har tatt kontroll over store områder øst i landet. Andre grupper knyttes til IS.