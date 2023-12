Ungarn stopper EUs milliardpakke til Ukraina

NTB

Ungarn har lagt ned veto mot EUs pakke på 50 milliarder euro, eller rundt 577 milliarder kroner, til Ukraina. Landet hindrer også EUs budsjettvedtak.

Ungarns statsminister Viktor Orban opplyste dette på X, tidligere Twitter, natt til fredag, etter at EU-lederne i flere timer hadde forsøkt å bli enige. Pakken til Ukraina er en del av EUs langtidsbudsjett.

– Veto mot ekstra penger til Ukraina. Veto mot EUs langtidsbudsjett, skriver Orban.

– Tidlig neste år

Orban opplyser videre at landet kommer tilbake til saken neste år etter «behørige forberedelser».

Samtalene fortsetter «tidlig neste år», opplyser EU-president Charles Michel.

Nederlands statsminister Mark Rutte sier han er «ganske sikker» på at EU kan få et gjennombrudd tidlig i 2024 for støtten til Ukraina og budsjettpakken.

Lån og tilskudd

Den foreslåtte støtten til Ukraina fordeler seg på 33 milliarder euro i lån og 17 milliarder euro i tilskudd.

Torsdag ble det klart at EU åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kunngjøringen fra EU-president Michel kom som en stor overraskelse.

Vedtaket betyr at Ungarns Viktor Orban, som i ukevis har sagt blankt nei til å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina, har gjort helomvending i saken. Orban har gått høyt på banen og blant annet omtalt det som «absurd» og «latterlig» å åpne døra for Ukraina nå.

Hva som har fått Orban til å skifte mening, er foreløpig uklart. Men da avgjørelsen ble tatt, skal Orban ha forlatt rommet. Dermed har han rett og slett unnlatt å stemme imot.