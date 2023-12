Finland stenger grensen til Russland på nytt

Grenseovergangen Vaalimaa mellom Finland og Russland stenges igjen etter at den en kort periode ble gjenåpnet, opplyser den finske innenriksministeren. Foto: Heikki Saukkomaa / AP / NTB

NTB

Finland stenger grensen til Russland nok en gang, kort tid etter at grenseoverganger ble gjenåpnet.

Årsaken er et nytt oppsving i ankomsten av migranter. Finske myndigheter mener Russland bevisst sluser store mengder migranter inn over landegrensen, og anser dette som en form for hybridangrep fra russisk side.

– Fenomenet har begynt igjen, og vi stenger hele grensen, sa innenriksminister Mari Rantanen i den finske nasjonalforsamlingen torsdag.

Det er varslet en pressekonferanse om situasjonen i kveld.

Alle de finske grenseovergangene til Russland ble stengt i slutten av november etter at svært mange papirløse asylsøkere tok seg over grensen. Finland har i alt ni grenseoverganger til Russland og har Europas lengste landegrense mot landet på 1340 kilometer.

For kort tid siden ble overgangene Vaalimaa helt sør i Finland og Niirala, noen hundre kilometer lenger nord, gjenåpnet, men dette ble altså kortvarig.

Russland har avvist Finlands påstander om at asylsøkere blir skysset til grensen mellom de to landene.