Israels forsvarsminister: – Det vil ta flere måneder før Israel erobrer Gaza

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan ved Det hvite hus er denne uken i Israel. Foto: Chung Sung-Jun / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Hamas har i over et tiår bygget infrastruktur under og over bakken, og det vil ta lang tid før vi klarer å bekjempe dem, sier den israelske forsvarsministeren.