Fire personer pågrepet for terrorplanlegging i Danmark

NTB

Tre personer ble torsdag morgen pågrepet for terrorplanlegging i Danmark, opplyser dansk politi. Ytterligere en pågripelse ble gjort i Nederland.

Politiet opplyste om pågripelsene tidligere torsdag, men bekrefter nå altså at det er snakk om fire personer totalt.

Fem av landets politikretser bidro i morgenens politiaksjon, het det i en pressemelding.

Statsminister Mette Frederiksen beskrev aksjonen torsdag morgen som «uhyre alvorlig».

– Det er så alvorlig som det kan bli. Jeg er glad for myndighetenes innsats, men det viser hva slags situasjon vi står i Danmark, sa hun på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel.

Den danske politisikkerhetstjenesten PET vil ikke si noe om hva som var mål og motiv for den planlagte terroren. Men de opplyser at de pågrepne har tilknytning til et kriminelt nettverk som kaller seg Loyal to Familia (LTF).

Terrortrusselen er for tiden på nivå 4 av 5 i Danmark. Den er også på tilsvarende nivå i Sverige.

Norge har ligget på nivå 3 siden september i fjor, da terrortrusselnivået ble justert ned i kjølvannet av masseskytingen i Oslo sentrum. Det er ingen planer om å endre trusselnivået her til lands som følge av pågripelsene i Danmark, opplyser PST til VG torsdag.